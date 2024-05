¿Problemas internos en RBD? Te contamos lo que sabemos

Si no te perdiste la última gira de RBD, considérate muy afortunado pues probablemente no suceda de nuevo en mucho tiempo. Y es que recientemente se han ventilado algunas diferencias entre los integrantes de la agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

¿Por qué hay conflicto en RBD?

Aunque el éxito del Soy Rebelde Tour fue asombroso, podrían existir conflictos al interior de RBD. Distintos medios señalan que habrían surgido complicaciones con su mánager, Guillermo Rosas, debido a un supuesto desvío de recursos. Por la misma razón, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, habrían iniciado procedimientos legales.

¿Por qué se peleó Anahí con RBD?

Tras las situaciones que podrían existir entre RBD y su Mánager, se especula que Anahí no sería bien vista por el resto de sus compañeros de RBD. Recientemente, la cantante de 40 años habría felicitado por redes sociales a Guillermo Rosas, quien fuera su representante en su faceta como solista y actual representante de RBD, con quien existiría un supuesto conflicto por desvío de recursos.

Las reacciones no tardaron y el descontento entre los seguidores de RBD se manifestó, por lo que Anahí trató de aclarar que ella no involucra lo laboral con lo personal. Sin embargo, la polémica no desapareció.

¿Cuál es el conflicto entre RBD y Guillermo Rosas?

Se dice que al inicio del Soy Rebelde Tour, estaba planeado que las ganancias de la gira se repartieran en partes iguales entre Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Guillermo Rosas, su mánager. Al inicio de la gira todo marchaba sobre ruedas pero, tiempo después surgieron problemas financieros, por los que Rosas dejó de trabajar con RBD. Al parecer, los integrantes de RBD no habrían recibido aún parte de las ganancias de los shows presentados en México y Latinoamérica.

¿Quién es Guillermo Rosas?

Guillermo Rosas fue mánager de Anahí en su faceta como solista y también ha sido el más reciente mánager de RBD. Se dice que Guillermo Rosas habría reunido a los integrantes de RBD y sería el responsable de que los temas grabados por la juvenil agrupación estuvieran disponibles en Spotify y otras plataformas.