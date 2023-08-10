¿Es obligatorio comprar la lista de útiles en la escuela?

A tan solo unas cuantas semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar, varios son los padres de familia que se preparan para las compras de la lista de útiles escolares. Sin embargo; son muchas las dudas que afrontan los padres cuando se trata de encontrar las mejores opciones.

Es cierto que, con la llegada de un nuevo ciclo escolar, las autoridades piden muchos materiales nuevos, entre ellos, lápices, colores, cuadernos y otras cosas, las cuales son necesarias para el correcto aprendizaje de los menores. Sin embargo, en algunas ocasiones para facilitar las compras a los padres de familia, algunas instituciones ofrecen paquetes con todos los materiales necesarios, la diferencia, es que el precio es superior.

En San Juanito desean que pronto puedan arreglar su escuela

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¿Es obligatorio comprar la lista de útiles en las escuelas?

Ante esta situación, muchos padres se han cuestionado si es obligatorio comprar los útiles en las escuelas a las que asisten sus hijos o pueden optar por una opción más barata. Por eso, en esta ocasión te diremos la respuesta.

Recordemos que, la SEP dio a conocer la lista de útiles para este nuevo ciclo escolar 2023-2024. De esta forma, los padres pueden ir previniendo los gastos que tendrán que hacer para poder mandar a sus hijos con todo lo necesario para su aprendizaje.

Tras estos fuertes gastos, muchos han preguntado si es obligatorio que los alumnos acudan a las instituciones con el uniforme, por lo que la SEP respondió:

La SEP reitera a padres, madres y familias que la compra de uniformes, materiales educativos o cualquier otro elemento para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, no podrá condicionar la prestación y continuidad de los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes en planteles públicos y particulares de Educación Básica y Media Superior

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Es decir que, las escuelas no pueden condicionar a la compra de uniformes y de materiales y, no puede negar el acceso a los alumnos sino se compran los materiales correspondientes en la misma institución.

Por lo que, los padres son libres de comprar las cosas necesarias para sus hijos, en el lugar que ellos consideren mejor.