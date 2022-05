Familia de Octavio Ocaña hace nueva denuncia con polémico mensaje.

Ana Leticia Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, tomó sus redes sociales para lanzar una súplica al público mexicano, pues pidió que no le tomen fotografías “a escondidas” a ella y a toda su familia.

La audiencia de las personas que filtraron el video de Octavio Ocaña.

La joven, quien por cierto se encuentra en la espera de su primer bebé, confesó que nunca le ha negado una foto a nadie, pero no le gusta cuando invaden su privacidad.

“Quiero comentarles algo rápido. Si quieren una foto no se las voy a negar, nunca hemos negado fotos, ni mis papás, ni mi hermana, Octavio en vida jamás las negó, las damos y he dado muchas aquí en la plaza, muchos ya saben dónde estoy trabajando”, dijo en sus plataformas digitales.

Tal parece que algunas personas están enteradas del lugar donde trabaja la joven, por lo que constantemente le toman fotos a escondidas.

“No me tomen fotos a escondidas o como que hacen que yo no me doy cuenta, y en el espejo de un baño mucho menos, cómo creen, no hagan esas cosas, hay que respetar también la privacidad de las personas”, declaró.

Ana Leticia Ocaña pidió respeto y empatía, pues aún enfrenta la dolorosa muerte de su hermano Octavio Ocaña, quien fue partícipe de algunos programas de comedia.

“Entiendo que ya no hay privacidad en mi vida ni en la de mi familia, pero respetemos un poco también los espacios y cómo hacemos las cosas”, dijo en Instagram.

El sensible fallecimiento de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña falleció a los 22 años de edad en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Fue el pasado 29 de octubre de 2021, cuando el actor mexicano protagonizó una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en la cual recibió un impacto de bala.

