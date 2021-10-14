Odiseo Bichir revela detalles de la serie de Vicente Fernández.

Odiseo Bichir dio interesantes detalles sobre serie de Vicente Fernández.

Aunque hay mucho hermetismo alrededor de la serie biográfica de Vicente Fernández, Odiseo Bichir nos compartió algunos detalles de este ambicioso proyecto.

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El actor encarna a un sacerdote en la producción, por lo que aquí tenemos sus declaraciones en exclusiva.

Es justo uno de los contratos que mencionaba, han establecido una secrecía que solicitan de parte de todos los firmantes; sin embargo sí es un proyecto que resulta muy interesante, muy atractivo. Va a dar a conocer al mundo una de nuestras grandes joyas que son innumerables, legendarias voces, talento brillante; estoy seguro de que van a disfrutar mucho el resultado, el producto va a hacer a la altura de lo que es una gran figura

Vamos a conocer aspectos muy interesantes, muy bonitos, muy dulces y que nos completan el retrato del espíritu de este gran hombre

Su personaje en la serie de Vicente Fernández

Y le preguntamos sobre su personaje, ya que nuestra cámara lo captó vestido de cura.

Sí, efectivamente, el hábito no hace al monje, pero bien que ayuda

Pero, ¿qué representa para él Vicente Fernández?

Tiene una resonancia muy particular cada vez que lo escucho su voz ejecutar. ‘Guadalajara o La ley del monte’ me emociona mucho, es un intérprete formidable, extraordinario

Odisea Bichir además está por volver al teatro con la obra Espíritu burlón, por lo que dejó esta invitación a través de Ventaneando.

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