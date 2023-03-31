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VIDEO: Delincuente atropelló a oficiales, luego de robar un coche.

En medio de una persecución un delincuente atropelló a dos oficiales que estaban cumpliendo con su deber, intentando arrestarlo por conducir un vehículo robado.

delincuente atropella a policías

Escrito por: Erick Villanueva

Dos policías fueron arrollados al tratar de arrestar a un delincuente que manejaba a alta velocidad en un vehículo robado. Cuando estaban a punto de cumplir con su deber, el hombre que manejaba la camioneta los atropelló cruelmente y se escapó.

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El impacto fue tan fuerte que un oficial salió volando y el criminal se fue rápidamente del lugar, sin embargo más adelante se estrelló contra un árbol, otros policías lo alcanzaron y terminaron por arrestarlo.

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