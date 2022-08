¿De que murió Olivia Newton-John, la entrañable Sandy en ‘Grease’?

Miles de fanáticos han tomado las redes sociales para despedir a Olivia Newton-John, recordada actriz y cantante famosa por haber interpretado a Sandy Olsson en uno de los musicales más legendarios del cine: Grease.

La estrella británico-australiana falleció este lunes 8 de agosto de 2022 en su rancho al sur de California. Olivia partió a los 73 años de edad y el primero en anunciar su muerte fue John Easterling, esposo de la querida actriz.

Olivia Newton-John alcanzó la fama mundial interpretado a Sandy Olsson en Grease, dando paso a una de las historias de verano más recordadas.

Olivia compartió cámara junto a John Travolta, quien a su vez interpretó a Danny Zuko en la cinta dirigida por Randal Kleiser.

La querida celebridad también se popularizó con su faceta de cantante, dando paso a temas como ‘If not for you’, ‘Let me be there’ y “Have you never been mellow”.

¿De que murió Olivia Newton-John?

John Easterling, esposo de Olivia Newton-John, dio a entender que la actriz murió tras una larga lucha contra el cáncer de mamá. El hombre también pidió que “en lugar de flores”, las personas enviaran donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, escribió en sus redes sociales.

Pocos saben que los inicios como cantante de Olivia se remontan a su etapa escolar, en un grupo femenino llamado Sol Four. Grabó su primer disco llamado If Not For You en 1971, aunque tuvieron que pasar dos años más para lanzar su segundo material discográfico titulado Let Me Be There, destacando con la canción ‘Take Me Home Country Roads’.

