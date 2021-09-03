Omar Chaparro confiesa no tener un matrimonio perfecto.
El actor dijo que han habido problemas e historias de infidelidad y triángulos amorosos.
Omar Chaparro tiene 20 años en su matrimonio que parece perfecto, pero en la realidad no es así, pues al igual que cualquier otra relación de pareja, ha tenido problemas, triángulos amorosos e infidelidades que ellos mismos podrían retratar en una serie.
Deja que veas mi serie, estamos ya preparándola para el 2052... si hicieran una serie de nuestra vida incluiría todos los géneros, drama, acción, aventura, terror, ciencia ficción y de todo, en 20 años de casados hemos tenidos una vida llena de pasión, pero sobre todo la historia de un verdadero amor
¿Tú crees que en 20 años una pareja no ha tenido nada complicado? Demandas, lágrimas, angustias, pleitos, reconciliaciones, en general hemos tenido un matrimonio divino, hermoso, precioso, pero como todas las parejas hemos tenido nuestros desafíos
El comediante agradece a la vida tener una esposa como 'La Mojarrita', pues no es celosa con sus atrevidas fans que le han hecho de todo un poco en la historia de su carrera.
Me ha tocado que me muerdan, una vez casi me arrancó la chichi, me dejó como una ficha de refresco marcada en el pezón...
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Omar Chaparro estrena su tema 'Las locuras mías'
En su faceta musical, Omar Chaparro, se encuentra estrenando su tema 'Las locuras mías' una interesante fusión de banda con música urbana en el que hace una colabración con Joey Montana y es muy apta para bailar.
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