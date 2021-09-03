Yoseline “N” continuará en prisión preventiva al menos por dos meses más.

La Youtuber, YosStop, pasará dos meses más en la cárcel.

Luego de que este miércoles la defensa de Ainara Suárez solicitó y le fuera otorgado un plazo de dos meses más para terminar la investigación complementaria, YosStop permanecerá en prisión preventiva, al menos durante ese plazo.

Pese a que los rumores indicaban que la youtuber podría salir libre en estos días, Yoseline 'N' seguirá en el penal de Santa Martha Acatitla.

El plazo de un par de meses, se amplió a dos meses más que ya se habían establecido previamente y aplica a todas las partes, a la defensa, a la víctima y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El abogado de Ainara Suárez no descartó soluciones alternas en el proceso penal, entre ellas un procedimiento abreviado, un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, mismo que llevó a YosStop a prisión preventiva el pasado 5 de julio.

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¿Qué hizo YosStop?

YosStop exhibió el video 'Patética Generación' en su canal de YouTube donde la en ese entonces menor de edad, era víctima de abuso sexual, además de presuntamente emprender una campaña de desprestigio en su contra, que fue seguida por los millones de seguidores que tiene en redes sociales y plataformas.

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