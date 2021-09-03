Daniela Parra insiste en que Héctor “N” está en prisión por Sergio Mayer.

Daniela Parra está muy feliz por la denuncia a Sergio Mayer.

Sergio Mayer ya tiene dos denuncias en su haber, una por parte del exabogado de Ginny Hoffman y otra por parte de Héctor Parra por tráfico de influencias. Ante la situación, Daniela Parra ya reaccionó a los hechos e insiste en que su padre está en prisión preventiva por culpa del exdiputado.

Como lo he dicho desde el día uno esa denuncia iba a pasar porque ese señor es culpable de que mi papá hoy esté dentro la cárcel, entonces pues claro yo estoy contentísima con el trabajo que está realizando José Luis, de verdad que es un fregón

De ser declarado culpable, el exGaribaldi podría ir a prisión por un periodo de entre dos y siete años, pero la hija del histrión lo considera como un acto justo.

Pues ni modo, lo que hizo tiene esa consecuencia y la tiene que pagar, lo que hizo es una bajeza, es una porquería porque metió a un inocente a la cárcel sin saber nada, solo por creerse el salvador de las mujeres, entonces pues ni modo a pagar, él sabe perfecto lo que hizo, el sabe perfecto que mi papá no hizo nada

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Daniela Parra considera que hay errores procesales en el caso de su padre

Adicional a la presunta intervención de Sergio Mayer, Daniela Parra considera que han habido errores procesales en el caso de su padre, pues en su momento presentó un amparo que no le quisieron recibir porque aún no se judicializaba el caso y de repente hasta prisión llegó.

No estamos pidiendo favores, no estamos haciendo nada, meramente es que haga justicia, que lea bien los documentos, que lea la carpeta, ya sabemos del audio que está ahí, el mismo juez dijo ‘están ocultando cosas’ y aún así lo vinculan a proceso, todo está mal hecho por las autoridades

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