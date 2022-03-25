Marysol Sosa no orquestó el lanzamiento del tequila inspirado en José José.

Marysol Sosa asegura tajantemente, que ni ella ni su esposo Javier Velasco, orquestaron el supuesto lanzamiento de un tequila con el nombre de su padre, asociados con un estudiante universitario de Zacatecas, como lo señalaron algunos medios.

La cuestión no es mía. A mí también me enteraron por ahí que unos amables muchachos de Zacatecas, universitarios, al parecer registraron la cuestión de querer hacer este tequila

Hasta ahí pueden llegar, porque como todos saben, existe un albacea. Definitivamente, hay un orden para hacer las cosas, pero personalmente… ha sido un tremendo agradecimiento por todas las iniciativas que tanta gente tiene

Marysol Sosa asegura que no es buena idea lanzar un tequila con el nombre de su papá José José, quien padeció de alcoholismo.

Mi padre siempre va a ser del pueblo. Yo no di la idea, ni mucho menos. Habrá muchas cosas que respete, pero habrá otras cosas que no concuerde mucho

Yo como hija de mi papá, habiendo vivido todo lo que viví con el alcoholismo de mi padre, a mí no me encanta la idea. Había una gente que quería abrir toda una colección de vasitos tequileros, al momento de acercarse, yo le dije ‘muchas gracias, pero a mí no me encanta esa idea’

Te puede interesar: Vanessa Bauche también demandará a Pascacio López por supuesto abuso sexual.

Marysol Sosa habla sobre el supuesto distanciamiento de José Joel

Sobre el distanciamiento que se ha especulado, existe entre ella y su hermano José Joel, comentó.

Definitivamente, no nos vemos cada quince días, no nos hemos visto muy seguido. Tengo mis hijos pequeñitos y estoy checando las vacunas para ellos. En ningún momento nos dejamos de hablar o ya no nos queremos

Estamos involucrados en nuestro caso legal, eso es lo que más queremos y necesitamos

Y dejó claro que, aunque su madre Anel Noreña y su hermano son importantes en su vida, ya no son su familia nuclear.

Ya ellos son mis familiares porque ahora tengo a mi familia, literal. Javier y mis hijos, ahora son mi familia

También te puede interesar: Danna Paola habla sobre el episodio de violencia que vivió con Eleazar Gómez.

