Ninel Conde retira demanda por daño moral contra Giovanni Medina.

Giovanni Medina se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para revelar que Ninel Conde quitó la demanda por daño moral en su contra.

Aunque aún continúa la pelea por la custodia de su hijo, Giovanni asegura que busca la paz con El Bombón Asesino.

Así es… creo que se tomó una decisión adecuada, hubo una desestimación en esta demanda de daño moral. Entonces, creo que hemos logrado un paso más, es una situación menos

Por ahora, queda únicamente el tema de la custodia, que estamos esperando a que haya una sentencia firme y es todo

Giovanni Medina asegura que Ninel Conde hizo lo correcto al quitar la demanda por daño moral.

Sí platiqué con ella por medio de un interlocutor. Yo creo que ya no tenía ningún sentido. En dado caso de que ella hubiera querido continuar este procedimiento, y no le favoreciera el resultado, iba a tener que pagar los costos de juicio

Tomó una decisión adecuada, además de que no estaba bien asesorada jurídicamente. Yo me sentía firme y sólido, pero siempre le manifesté que mi postura es la paz, el acuerdo y el entendimiento

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Ninel Conde continúa visitando a su hijo Emmanuel

Giovanni Medina asegura que Ninel Conde continúa construyendo un vínculo más estrecho con Emmanuel a través de las visitas.

Para construir el vínculo hay que seguir trabajando en eso. Sin embargo, las visitas se han desarrollado con respeto, civismo y cordialidad. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que se lleve a cabo

Vamos trabajando en eso. Ella también debe trabajar en crear un vínculo, pero yo creo que se terminará dando todo positivo. Tiene que ser con civismo y respeto, buscando el beneficio de Emmanuel

Por último, el papá de Emmanuel confirmó que se encuentra saliendo con una mujer de nombre Dany.

“Nunca he dicho nada por respeto a ellas, a sus vidas, a sus carreras, pero así es la manera correcta de mantenerlo”, expresó sobre su privacidad en su vida sentimental.

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