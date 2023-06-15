‘Se alzó, se le subió’. Oscar revela las razones por las que nominaron a Keving

Una de las tareas más complicadas de la vida, es sobrevivir a todos los retos, pero las cosas se complican dentro de las playas de Survivor México, donde cualquier victoria es fundamental.

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Oscar es uno de los sobrevivientes que no logró llegar a la gran final de Survivor México, pero reveló todos los detalles de su experiencia en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

¿Por qué enviaron a Keving al Duelo de la Extinción?

Cada uno de los sobrevivientes tiene una estrategia diferente, aunque en muchas ocasiones son las mismas para el equipo, este fue el caso de los Toros.

Ahora, Oscar reveló los verdaderos motivos que tenían para mandar a Keving a defender su lugar en Survivor México, aunque tenían otras opciones.

Porque hablando de estrategias, no era muy buena estrategia, imagínate que estuviera Jessica en el exilio y se va, quedan dos mujeres contra cinco

Y tú sabes que dos mujeres contra cinco en esos juegos, es mucho desgaste, o sea en el tercer, cuarto juego que sea, la tercera ronda, cuarta ronda del juego, las mujeres ya no van a poder, ya van a estar cansadas, ya no van a dar los puntos que necesitamos…

Sin embargo, Oscar habló de un motivo adicional que tenían sus compañeros, mismo que podría volver a repetirse por culpa del propio Keving:

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