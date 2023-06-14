‘Me lo puso Mónica Garza’. El Padre José de Jesús relata cómo nació su apodo de ‘El Padre Gomitas’.

Desde su primera aparición en los medios de comunicación, el Padre José de Jesús conquistó a todos con su carisma y amabilidad. Cualidades que lo acompañaron durante su participación en la cocina más famosa de México.

El fin de semana pasado, el Padre José de Jesús quedó eliminado de MasterChef Celebrity 2023, donde tuvo una mala noche. Desde hace muchos años, la gran mayoría de las personas lo llaman por su apodo, aunque reveló que no lo hace muy feliz.

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Las declaraciones del Padre José de Jesús fueron durante su conversación con Carlos ‘Chicken’ Muñoz en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

¿Quién lo llamó ‘El Padre Gomitas’?

El origen de su apodo es a raíz del gran corazón que tiene el Padre José de Jesús, pero todo comenzó hace muchos años, cuando empezó La Academia, en donde el cura era uno de los invitados.

Me lo puso Mónica Garza, por qué, porque cuando tú eras un niño y comenzó La Academia, La Academia era la parte de arriba del Ajusco, para que no hubiera ninguna señal y toda la gente que iba y tenía sed o hambre, una sola tienda no había

Y tenían que llegar desde las 3 de la tarde, hasta que terminara el concierto 11 de la noche, yo la primera vez que fui, porque fui a los primeros 15 años de La Academia, todos los domingos a conciertos

Durante esos años, el Padre José de Jesús fue el gran salvador para muchas personas, ya que encontró la forma de darle una bolsa de dulces a todos los que formaban parte de La Academia.

Entonces, lo que empecé hacer, fue llevar 500 dulces para todas las personas y, para los conductores, les llevan una bolsita con un conejito de chocolate, unos huevitos de chocolate, un chicle, un pulparindo y gomitas

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