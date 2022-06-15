Oso mata a una pareja y los devora durante horas.

Lo que parecía ser un recorrido matutino se convirtió en una tragedia después de que un oso perezoso matara el pasado fin de semana a una pareja en un bosque de Madhya Pradesh, ubicado en el centro de la India.

La feliz pareja conformada por Mukes Rai y Gudiya, de 43 y 49 años respectivamente, caminaba por el bosque del Parque Nacional Panna, mientras regresaba a su casa tras una visita mañanera a un templo cuando de pronto fueron sorprendidos por un oso perezoso que los atacó.

De acuerdo con información del India Times, el oso atacó primero a la mujer y su esposo fue asesinado por el animal cuando intentó salvar a su esposa, por lo que ambos terminaron sucumbiendo ante los ataques del feroz oso.

Posteriormente el animal arrastró sus cuerpos hasta un río donde estuvo horas devorándolos, esto se pudo saber por el estado en el que fueron hallados sus retos. Cuando las autoridades llegaron intentaron someter al oso que opuso resistencia durante cerca de dos horas hasta que lograron tranquilizarlo y capturarlo, después fue enviado a un zoológico para evitar que vuelva a atacar.

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The Times of India señaló que, tras ser reclamados los restos de la pareja, la policía hizo entrega de 400 mil rupias a la familia (equivalente a 5 dólares) para apoyarlos con los gastos funerarios.

A sloth bear killed a man and woman in India before feasting on their remains for hours. On their way home from Khermai temple, Mukesh Rai and his wife Gudiya, aged 43 and 39 respectively, were walking through a forest in Panna, when they encountered a sloth bear.😢😬"Horrible!" pic.twitter.com/tTiWMns3S2 — Sumner (@renmusb1) June 6, 2022

Pobladores intentaron asustar al oso

Gaurav Sharma, oficial forestal, explicó que el ataque se dio a las 6:30 del domingo pasado después de que la pareja fuera a orar a un templo. Al ver que el animal devoraba a la pareja una multitud de personas trató de ahuyentar al oso, pero no fue posible y continuó devorando a sus presas.