Elefante mata a mujer, en el funeral se aparece y aplasta el cadáver.

El mundo salvaje es impredecible y para muestra un botón, ya que un elefante mató a una mujer, pero no satisfecho con haber terminado con la vida de la fémina, el paquidermo fue al funeral de su víctima para pasarle por encima al cadáver.

Este peculiar suceso tuvo lugar el pasado jueves en la aldea de Raipal, distrito de Mayurbhanj, en la India, cuando Maya Murmu, de 70 años, juntaba agua de un pozo.

De acuerdo con las autoridades, el animal se había desviado del santuario de vida silvestre de Dalma, a casi 200 kilómetros de donde se suscitó la tragedia. La inspectora de policía de Rasgovindpur, Lopamudra Nayak, declaró a Press Trust of India, que la mujer perdió la vida en el hospital debido a las lesiones.

Según reportes, mientras los miembros de su familia se reunieron para el funeral y le daban el último adiós, apareció el mismo elefante, el cual levantó el cuerpo de la mujer y le pasó por encima nuevamente, mientras los dolientes miraban conmocionados.

Se informó que el cadáver recibió la ira del animal, afortunadamente nadie más salió herido. Posteriormente el elefante huyó del lugar y la familia de la mujer continuó con el funeral.

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Cabe recordar que los conflictos entre seres humanos y elefantes son algo común en la India, ya que la mancha urbana ha ido aumentando considerablemente afectando los hábitats de los animales.

Aumentan los elefantes muertos

Antes la invasión de los hábitats de los animales, la agencia de noticias IANS reportó que al menos 1,356 elefantes han muerto en Odisha desde los años 2000-2001. Mientras que de abril a octubre del año pasado se registraron al menos 42 muertes de elefantes.

Así mismo, se han reportado muchos incidentes entre humanos y elefantes en otras partes de la India. En marzo pasado, una mujer murió al ser atacada por un elefante salvaje en Bilaspur. En mayo, una mujer de 40 años perdió la vida al ser pisoteada por un paquidermo frente a su casa cerca de Gudalur.