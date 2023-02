FOTOS | Todo lo que debes saber sobre el caso Pablo Lyle.

“Esto me persigue cuando me voy a dormir y todavía cuando me despierto. Nunca quise que algo como esto pasara. Lo siento mucho, lo siento muchísimo desde el fondo de mi corazón”, dijo Pablo Lyle a la familia de Hernández. El actor no fue sentenciado a la pena máxima y contarán a su favor el tiempo que ha permanecido bajo arresto.