Benditas Mujeres: ¿Cuáles han sido esas situaciones que nos han causado pena?

En Venga la Alegría fin de semana, las Benditas Mujeres abren la conversación sobre esas experiencias que alguna vez nos hicieron pasar pena o nos sacaron de nuestra zona de confort. Resbalones, errores y momentos incómodos que, con el tiempo, se transforman en anécdotas que nos hacen reír y nos recuerdan que también en la incomodidad hay aprendizaje, conexión y mucha humanidad.