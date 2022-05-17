Por esta razón Pablo Lyle le negaría el divorcio a su esposa.

Gran golpe emocional enfrenta Pablo Lyle desde su arresto domiciliario, luego de que su esposa Ana Araujo haya iniciado un supuesto amorío con el exfutbolista Marc Crosas.

Ana tendría un romance con el exfutbolista y comentarista Marc Crosas, pues se les vio juntos en Puerto Vallarta y luego en un restaurante de la Ciudad de México.

La separación habría ocurrido en diciembre de 2021, pues en enero de este mismo año, Ana y Marc comenzaron el supuesto romance.

La audiencia del actor de Mirreyes vs Godínez tendrá lugar el próximo 23 de junio de 2022, mientras que el juicio se dará el 5 de julio de este mismo año.

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Pablo Lyle reacciona ante la nueva relación de su esposa

La revista TV Notas confesó que Pablo Lyle está enterado de la decisión de Ana Aruajo, pero él se niega a darle el divorcio en este momento tan complicado.

Y es que, el actor mexicano considera que divorciarse en estos momentos podría entorpecer la resolución de su juicio. El histrión no tomó de la mejor manera la noticia, de hecho, pasó del llanto al enojo tras la decisión de su esposa.

"Se puso como loco cuando ella le dijo que quería separarse, pero del enojo pasó al llanto; le rogó que por favor no lo dejara, pero ella le dijo que ya había tomado la decisión. Pablo le dijo que no le daría el divorcio y que pensara bien lo que hacía, pues con el paso de los años, todos le iban a reclamar el por qué lo dejó en un momento tan difícil”, reveló una fuente al mencionado medio de comunicación.

Los abogados de Pablo Lyle habrían intervenido para que el divorcio no se lleve a cabo; sin embargo, Ana Araujo estaba cansada de los supuestos desplantes y groserías del actor, a raíz de que la jueza no le permitió quitar la fianza y el geolocalizador.

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