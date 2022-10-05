Veredicto final destroza a Pablo Lyle y a su familia.

Desde el lunes pasado, el juicio de Pablo Lyle ya se había convertido en una verdadera agonía para él y su familia, así lo muestran diversas imágenes en las que se les ve rezando e incluso con un rosario en la mano al interior de la corte criminal de Miami.

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Tal como ocurrió con su hermana Silvia, aunque también lo acompañaba su esposa, Ana Araujo, su cuñado, Lucas Delfino, su hermano, Jorge Lyle, su tía y otros familiares.

Son instantáneas que daban cuenta de la tensión previa al fallo que se dio a conocer este martes y sobre el que aún había esperanza de que favoreciera al actor.

Sobre todo, por lo que la jueza… dijo al jurado en torno a que el testimonio de la esposa de Pablo Lyle había ofrecido una nueva perspectiva al caso.

Se presentó evidencia que la víctima, en este caso, fue el agresor quien inició la agresión; la situación aquí es que el Señor Lyle, tiene el beneficio de presunción de miedo, porque en las circunstancias en las que se dio todo era razonable

La última intervención de la fiscal fue clave en el caso.

No obstante, en su exposición final; la Fiscalía no fue nada benevolente en torno al testimonio de Ana Araujo y quizás, fue su intervención la que terminó de convencer al jurado para declarar al actor culpable de manera unánime.

Vamos a hablar de Ana, Ana Araujo, ella no venía manejando y venía en el asiento de atrás, hay algo que tienen que considerar en su testimonio, la diferencia de lo que ella narra de los hechos en comparación de los testigos, sí ustedes ven el video, ¿Luce cómo un ataque?, porque así lo describió ella, que estaban siendo atacados, que era una locura, que había gritos, llantos, es todo lo que ella dice, pero vean el video

Vean el video cuando la víctima va de regreso a su auto, caminando, no corriendo; ¿El golpe era necesario?

Para cerrar sus argumentos, la Fiscalía fue implacable y hasta irónica; escuche usted:

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