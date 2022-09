¿Cómo se vivió el primer día de juicio de Pablo Lyle?

Esto fue lo que pasó durante el primer día en el juicio de Pablo Lyle.

El arranque del juicio de Pablo Lyle por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, no solo ha servido para elegir a los posibles jurados, sino también para que la jueza Marisa Tinkler Méndez regañara al fiscal del caso por no incluir en su lista de testigos a uno que podría resultar clave.

Se trata del oficial de policía que estuvo a cargo de la detención del actor mexicano. Fue Alejandro Sola, abogado de Pablo Lyle, quien se quejó de la omisión ante la juez.

Pero el regaño no paró ahí, pues la jueza lamentó la falta de compromiso de la fiscalía para localizar a todos los involucrados.

“Así que, '¿me está diciendo que no tenía idea desde hace tres años que este oficial existía o que estaba involucrado de alguna manera en el caso? Afortunadamente o desafortunadamente, usted es el representante del Estado de Florida, no puede decir que no tiene esta información porque intencional o no intencionalmente eso podría afectar irremediablemente a la defensa en este momento”, expreó la jueza.

Así se desarrolló el primer día de juicio de Pablo Lyle

Cabe señalar que, durante este martes, se citaron a 100 ciudadanos del condado de Miami, de los que fueron desechados 37, uno por haber admitido tener conocimiento del caso, otros por mostrar posturas a favor o en contra de Pablo, y otros por temas personales como una mujer que fue borrada de la lista de inmediato.

Por cierto que Pablo Lyle, quien llegó a la corte escoltado por la policía, se mostró atento en todo momento realizando anotaciones de cada detalle. Trascendió que en la sala estuvieron presentes por lo menos siete familiares, entre ellos sus hermanos Jorge y Silvia Lyle, mientras que su aún esposa Ana Araujo se conectó vía zoom.

