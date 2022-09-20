Se registraron dos movimientos que ponen en riesgo a Pablo Lyle.

Luego de dar inicio el juicio en contra de Pablo Lyle por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, se registraron dos movimientos en el expediente que pudieran ser decisivos en su juzgamiento.

El primero de ellos es que su equipo de abogados solicitó la cancelación del testimonio del médico forense que le practicó la autopsia al ahora occiso, tal como lo revela en exclusiva para Ventaneando, Sandra Hoyos, experta penalista y quien ha seguido el caso desde el inicio.

"Tengo en mi manno el expediente de la corte. El 12 de septiembre existió una moción de parte del equipo de Pablo Lyle para prohibir el testimonio de la persona encargada de hacerle la autopsia a Juan Ricardo Hernández. Sabemos que cuando un abogado ingresa una moción de este tipo es porque hay un tipo de error", declaró.

Pero no solo eso, pues la fiscalía también aportó nuevos elementos de prueba que pudieran modificar el desarrollo del juicio.

El 15 de septiembre, la fiscalía entregó nuevas evidencias al equipo de Pablo Lyle. Estamos hablando de un caso que comenzó el 1 de abril de 2019

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El juicio de Pablo Lyle dio inicio este día

La abogada enfatiza que los fiscales que participaron en el juicio no son los mismos de 2019, cuando ocurrieron los hechos, pero ¿podría afectar esto al desenlace del caso?

"El fiscal que comenzó este caso, no es el fiscal que lo va a llevar a juicio. Esto sí afecta el destino de este juicio", declaró a este programa.

Como se sabe, este martes es el arranque del juicio y los consecuentes dos o tres días estarán dedicados a la selección del jurado que constará de seis integrantes y al menos tres suplentes.

Durante los siguientes cinco o seis días tendrá lugar el juzgamiento con la comparecencia de los testigos, tanto de Pablo Lyle como de la fiscalía.

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