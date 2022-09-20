América Guinart reveló que ha sufrido con sus hijos lejos.

Aunque, América Guinart no pudo acompañar a su hijo Alex Fernández en el primer concierto que ofreció el pasado fin de semana en Las Vegas, a causa de la repentina muerte de la madre de su novio, Álvaro Favier en Guadalajara.

Finalmente, viajó a la ciudad del pecado y sorprendió a su hijo en su segundo show del sábado.

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Mira, Dios acomoda las cosas, la verdad es que mi novio mismo fue el que me dijo ‘Vete con tu hijo, alcanzas el segundo concierto, ve’; a parte, yo sé que mi suegrita linda, en paz descanse, ella me hubiera dicho ‘Vete con tu hijo’

Alex muy contento porque le caí de sorpresa, me dijo ‘Mami, obviamente te entiendo, tienes que estar allá y tienes que estar con Álvaro y todo’, ellos también querían mucho a mi suegra; la verdad era una súper señorona y sí me dijo ‘Te entiendo mami, me duele, sí me duele’. Incluso, antes del primer concierto le llamé y le dije ‘Te deseo todo el éxito del mundo’

América Guinart habló cómo disfruta de sus hijos.

A propósito de su familia, América Guinart vive una de las mejores etapas como abuela de sus nietas Cayetana y Mía, pero nos confesó la pena que enfrenta al pensar que su hija América podría quedarse a vivir fuera de México en busca del amor y de oportunidades de trabajo.

Sí está muy enamorada, está estudiando ahorita, finalmente la carrera de diseño de modas, entonces se fue a Los Ángeles; su novio, aunque es de papás mexicanos, nació en San Diego y él vive en San Diego

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