Pablo Moctezuma responde a acusaciones de fraude.

Pablo Moctezuma se defiende de acusaciones en su contra por fraude.

Pablo Moctezuma responde a lo dicho por el empresario Roberto Morales, quien lo denunció por fraude en 2012, luego de vender un restaurante que afirma Roberto, nunca le pagó, y aún así lo vendió a otros cuatro inversionistas, adeudando hasta hoy por lo menos, 10 millones de pesos, de acuerdo a lo que declaró a Ventaneando.

“Gracias por darme la oportunidad de poder defenderme de este tipo que no lo entiendo. No voy a permitir que siga difamándome a sus anchas, cuando es un mentiroso. Se lo voy a comprobar”, expresó.

Moctezuma cuenta su versión de cómo hizo negocios con Roberto Morales.

Me dice que él tiene este restaurante y me lo vende. Yo dije ‘está buenísimo’. Le di un adelanto de mucho dinero; una cuarta parte de lo que él proponía. En un momento, me lleva con los verdaderos dueños, que son gente muy pudiente. Los dueños me dijeron ‘Pablito, el señor está rentando aquí y no puede traspasar. También nos debe año y cacho de rentas’

Pablo Moctezuma aseguró que Roberto Morales le robó mucho dinero

El papá de Frida Sofía también confesó que su presunto socio intentó vender un restaurante mal habido.

“Él habla de que es un empresario, pero yo le dije que me estaba vendiendo algo que no era de él. Me dijo ‘no te preocupes, tú págame y yo pago lo de acá’. Todo esto lo voy a comprobar. No se dio por pagado con el millón de pesos que me robó, sino que ahora quiere más. No se lo voy a permitir, ahora sí se las voy a cobrar todas”, expresó.

Una vez más, el ex de Alejandra Guzmán tachó a Roberto Morales de mentiroso.

Cuando a la gente no le cae el dinero, va a buscar un pretexto… desgraciadamente tuve una mala experiencia. Todo es mentira

Pablo Moctezuma asegura que procederá por la vía legal para limpiar su nombre

“Si fuera verdad, yo me quedaría calladito y pues ni modo. Mis socios en Estados Unidos me hablaron y me dijeron ‘¿qué es esto?’. No es la primera vez que se quiere hacer el interesante y a difamarme. Le voy a poner un hasta aquí”, concluyó en exclusiva para Ventaneando.

