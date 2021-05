Issabela Camil revela los secretos de su relación con Luis Miguel.

¿Issabela Camil tiene prohibido hablar de su relación con Luis Miguel?

El país o quizá el mundo quisiera saber todos los secretos de la relación que Issabela Camil tuvo con Luis Miguel, pero la única afortunada ha sido su hija. Antonia Mayer ha cuestionado a su mamá sobre el famoso noviazgo que tuvo con ‘El Sol’ y la actriz le ha dicho todo.

Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar, su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones, es hermoso, no me lo quiero quitar de encima, a mis hijas siempre les voy a decir todo lo que quieran saber

Respecto a si ella autorizó a la bioserie de Luis Miguel la forma en que contaron su historia, Camil reveló que ella no autorizó nada, pero no tiene nada que esconder porque cuando se cuenta una historia de amor, siempre tiene dos partes y no es algo que la averguence.

Issabela Camil aún no supera la muerte de su padre

Issabela Camil reconoció que aún no supera la muerte de su padre, pero su madre es quien le ha dado apoyado incondicional en estos duros momentos y también ella se lo ha retribuido.

Es un tema que no he sanado si así lo puedo decir, la apoyamos con mucho cariño estando con ella, es una mujer sumamente fuerte, nos ayuda cuando cada uno tiene su derrumbe y ella entra y platica y sana. Ella ha sido el pegamento, ella estudió tanatología porque fue voluntaria del hospital La Raza muchos años

