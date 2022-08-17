Pablo Montero dispuesto a cooperar con las autoridades tras agresión a reportera.

Martha Rivera, Directora de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas de Coahuila, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar el caso de Pablo Montero tras su agresión a la reportera Italia Herrera.

La experta confesó que Pablo Montero acudió a la fiscalía y "compareció para desahogar la 'vista' que se le había dado conocer a tráves de un citatorio.

Al cantante mexicano le fueron notificadas las correspondientes medidas de protección a Italia Herrera, para que no se acerque a la víctima y no se realicen actos de molestía a la msima.

Además, se le hizo de su conocimiento cómo será el seguimiento de la denuncia, aunque Pablo Montero llegó acompañado de su quipo legal e hizo acto de presencia en la fiscalía para cumplir con lo que la ley le señala.

"En este momento de la investigación no le toca reconocer nada, es únicamente darle a conocer el hecho de que tiene una protección especial la reportera Italia Herrera", dijo Martha a este programa.

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Pablo Montero estaría dispuesto a cooperar con las autoridades



Italia Herra está solicitando la reparación del daño de material de su equipo que resultó agravado, una disculpa pública del cantante y ambas partes tendrían que llevar atención psicológica, según confirma Martha Rivera a este programa.

La licenciada confirma a Ventaneando que el cantante está dispuesto a realizar una reparación del daño, aunque por ahora "tiene derecho de reservarse cualquier declaración al respecto".

Martha también informa que en este momento Pablo Montero no reconoció nada, pues él se acogió al derecho que le otorga la constitución: "Solo hizo una manifestación de buena fe en el sentido de decir que está en la mejor disposición de enfrentar la responsabilidad que pueda generarse".

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