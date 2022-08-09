¿Pablo Montero tendrá consecuencias legales tras agresión a reportera?

Martha Rivera, Directora de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas de Coahuila, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de la denuncia de Italia Herrera a Pablo Montero tras la agresión en Saltillo.

La experta expresó a Ventaneando que Italia tiene una orden de protección de 60 días con prórroga de 30 días más, aunque por ahora se encuentra abierta la carpeta de investigación para dictar los cargos a Pablo Montero.

"Estamos integrando la carpeta de investigación, estamos realizando las diligencias correspondientes para determinar los delitos que se pueden configurar", declaró.

Martha segura que debe de haber una reparación del daño que involucra las cuestiones materiales, daño moral y terapias psicológicas: "Se debe someter una valoración con un perito experto en la materia. No se suele dar un aproximado de manera tan rápida porque sería muy aventurado", contó.

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Rivera asegura que se valorarán los hechos para dar "salidas alternas" o "terminaciones anticipadas", además de que se hará un proceso conforme a la ley y así dar seguimiento al caso para aclarar la situación.

Pablo Montero tendrá que acudir con las autoridades para dar su versión de los hechos, además de que el compañero de Italia Herrera también contará con otra orden de protección.

"(Pablo) tiene que hacer un acercamiento con el Ministerio Público para que manifieste su intención... él podrá manifestar lo que en su derecho corresponda y resolver de acuerdo al ofrecimiento que él haga", dijo.

Rivera expresa que el cantante mexicano ya tiene conocimiento de la denuncia, así como que la fiscalía le ofrecerá tomar terapias como protocolo: "Él a tráves de los medios y de las redes sociales ya debe tener conocimiento de la existencia de la denuncia... vamos a tener un primer contacto con él".

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