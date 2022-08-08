Pablo Montero rompe el silencio tras agredir a nuestra corresponsal.
Luego de agredir a una de nuestras corresponsales en una conferencia de prensa, Pablo Montero ofreció disculpas por su comportamiento.
Luego de los sucesos del fin de semana en donde Pablo Montero agredió a nuestra corresponsal, el cantante habló en exclusiva para Ventaneando, donde explicó lo sucedido.
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El sábado pasado antes del concierto que fue la rueda de prensa que se hizo; entonces al terminar la rueda de prensa, nos tomamos fotos con la gente de prensa, con las personas que estaban ahí, muchas personas de prensa. Yo, los atendí bien hasta ese momento, todo estaba perfecto. Primero que nada, quiero disculparme con la reportera, con Italia Herrera y su compañero, luego de que mi comportamiento con ellos no fue correcto, el sábado pasado, precisamente antes de empezar el concierto en la Feria de Saltillo
Si es necesario pagar algo, que se haya dañado, no sé si el micrófono, fue lo que se cayó, después de que se hizo la pregunta… ya lo escucharon todo. Entonces, yo dije que ya se acabó la entrevista, apaguen el micrófono, lo que se ve es que estamos forcejeando, yo con el compañero, entonces se cayó el micrófono, si hay que pagar algo que se haya dañado, yo me hago responsable...
Pablo Montero reiteró la disculpa a nuestra compañera, asegurando que la pregunta que le hicieron lo descontroló en ese momento de la entrevista.
Estoy hablando con ustedes y dando la cara y obviamente a toda la prensa y al público que siempre me ha apoyado, pedir una disculpa por mi forma de actuar al término de esta entrevista que no estuvo, no tuvo que ser así. Sin embargo, me descontroló un poquito la pregunta, esa pregunta yo siempre la he contestado y siempre digo y doy la cara por esa pregunta, pero en ese momento justamente, yo estaba con él niño a un lado, y fue yo creo que lo que me puso así
Pablo Montero habló sobre sus problemas de adicciones.
El cantante aseguró que sus problemas de adicciones los dejó en el pasado desde hace muchos años y que ahora se encuentra bien.
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Eso fue hace muchos años y ya lo hablé, yo ya me atendí de esa forma, ahorita, la verdad estoy bien, bien personalmente y bien emocionalmente, estoy en una terapia que yo tengo que tener y obviamente tengo que llevarla constantemente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita pasó esto... llevamos 10 conciertos, todo ha salido de maravilla, han estado increíbles los conciertos...
Pablo Montero aseguró que está tratando de cuidarse de la mejor forma, pues quiere estar bien emocionalmente por sus hijos.
Yo estoy tratando de cuidarme y me han visto bien y eso es lo que trato de hacer, todo lo que queremos es estar bien emocionalmente, yo porque tengo hijos, tengo una responsabilidad con mis cuatro hijos, con mi madre que yo siempre he estado al pendiente de ella y de la gente que me rodea