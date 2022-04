Pablo Ruiz revela el declive de su carrera tras declarar su homosexualidad.

EXCLUSIVA. ¿Pablo Ruíz fue censurado por sus preferencias sexuales?

Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, mejor conocido como Pablito Ruiz, es un cantante argentino que alcanzó el éxito a muy temprana edad gracias a su tema “Oh mamá! Ella me ha besado”, tema que fue lanzado en el año de 1987; sin embargo, su prometedora carrera se extinguió luego de declarar abiertamente su homosexualidad en el año 2011.

Desde su debut musical en 1987 con su álbum en solitario, Pablito Ruiz causó un gran furor entre los jóvenes debido a su gran voz y carisma, no obstante, la fama fue sumamente abrumadora a su temprana edad, ya que las niñas y jóvenes lo asediaban en todo y, los niños no paraban de hacerle bullying.

Después de su cuarto sencillo “Espejos azules”, el argentino se retiró de los escenarios para cuidar su voz debido a la transición de niño a adolescente, regresando a la farándula tiempo después para lanzar tres discos más: “Irresistible” (1992), “60/90” (1994) y “Aire” (1997).

Pese al éxito que alcanzó con estos álbumes, Pablo Ruiz decidió darse un respiro. Para 2011, Coronel Vidoz reveló abiertamente su sexualidad, tras darse a conocer un año antes la noticia de que su amigo y también cantante, Ricky Martin, era gay; sin embargo, a él no le fue tan bien como al puertorriqueño.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el cantante reveló que tras compartir con el mundo su homosexualidad la gente comenzó a tacharlo y las empresas ya no querían contratarlo, sobre todo porque en aquellos años esto era mal visto socialmente.

“A mí me encajonan en la EMI como tres años por qué, por esto, no me lo decían directamente, pero ellos me decían ‘Tienes que ser más masculino’. Me ponían un entrenador físico para que hiciera pesas”, declaró.

“Ellos decidieron no seguir conmigo por mi orientación sexual, yo estaba en la cresta, yo vendí 300 mil copias aquí en México y después, como que me quitaron todo el apoyo después de haberles dado tanta ganancia, porque imagínate que fueron prácticamente 6 millones de discos los que vendí con la EMI y me volví a Argentina”, añadió.

“Ahí volví a Argentina, comencé no de cero porque enseguida comencé a trabajar, pero sí fueron, no sé, unos cuatro años que estaba entre México y Miami, donde realmente no podía trabajar”, continuó el cantante.

Sin embargo, eso no sería todo en la vida del cantante, ya que enfrentó una nueva crisis durante la pandemia por el COVID-19: “Tuve dos ataques de pánico muy fuertes y bueno, empecé terapias holísticas también, y bueno, la verdad que hoy en día soy otro Pablo, la verdad que sí”.

Actualmente, Pablo Ruiz forma parte de la gira “Soundtrack: El playlist de tu vida”, donde comparte escenario con otros grandes artistas de la talla de Caló, Fandango, Ragazzi, Cox, entre otros.