Ana Bárbara habló del tema que le pudo dar a Belinda.

Papelito habla. Así se sacude Ana Bárbara el reclamo que, por el supuesto plagio del tema Fruto Prohibido, lanzó en su contra José Manuel Figueroa hace unos días a través de sus redes sociales.

La potosina refrenda que la canción es de su autoría, y para probarlo, cuenta con el registro que hizo ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor desde el 2004, año en que la grabó.

"Esa canción sí la escribí y está registrada desde el 2004, tengo todo en INDAUTOR clarísimo y está perfectamente bien el nombre de esa obra registrada a mi nombre. Tuve una disquera que me cuidó y protegió", expresó.

Y desmiente lo dicho por José Manuel, sobre que él le regaló el tema cuando eran novios o que lo escribieron juntos.

"Deseo que una avalancha de luz y de buena vibra llegue a él, y que esa luz que le llegue, lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones. Nunca escribimos una canción juntos", declaró.

La cantante aclara que no emprenderá acciones legales en contra de José Manuel Figueroa por el posible daño moral y patrimonial que pudieran causarles sus declaraciones

"Que flojera tener que ir aclarando por la vida... lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo", dijo.

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¿Ana Bárbara recibe desplante de Belinda?

Ana Bárbara revela que la canción En Realidad se la había prometido a Belinda, pero finalmente se la entregó a Ángela Aguilar, que la convirtió en pocos días en un gran éxito.

"Sí es verdad. Yo en un momento de la vida que me topé con Beli y le comenté sobre la canción. Luego los tiempos de los artistas son diferentes a los de los compositores, no se dio el tiempo y se la pasé a Ángelita que le gustó muchísimo. La canción es un éxito y una realidad de ella", contó a la prensa.

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