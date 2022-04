Padme Vidente acierta en predicción de Ángela Aguilar y Gussy Lau.

La noticia más importante de este jueves 7 de abril en el medio del espectáculo es la confirmación del noviazgo que sostienen Ángela Aguilar y Gussy Lau.

¡Checa las predicciones que tiene Padme Vidente!

El compositor confesó a través de un video en su cuenta de Instagram que las fotos en las que ambos aparecen muy románticos fueron filtradas por una persona de su confianza; no obstante confirmó que están saliendo desde el pasado mes de febrero.

Te puede interesar: Así fue como Ángela Aguilar y Gussy Lau confirmaron su noviazgo.

“Ya han de saber todo lo que han dicho de mí y lo que han dicho de Ángela, de hecho, yo no iba a aclarar nada. Me han ofrecido hasta dinero para realizar una entrevista exclusiva. Es algo muy sencillo que se está saliendo de contexto: está circulando una foto de Ángela y mía. Andamos juntos, tenemos saliendo desde mitades de febrero, todo se está manejando privado, pero por error tomaron un screenshot”, dijo.

Además, dejó claro que Pepe Aguilar sabe y está de acuerdo con esta relación; en tanto Ángela Aguilar compartió un video donde lejos de hablar de su noviazgo se dijo violentada por la manera en que atentaron contra su privacidad.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”, externó.

Y agregó: “Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”.

Padme Vidente acierta en predicción de Ángela Aguilar

Fue hace unos días cuando Padme Vidente alertó que Ángela Aguilar daría a conocer su noviazgo con alguien cercano a ella y que fuera parte del regional mexicano, sin duda un gran acierto porque Gussy Lau es compositor de estrellas como Pepe Aguilar y Christian Nodal.

“Como su nombre lo determina Ángela es un Ángel terrenal, este es un año de cosecha para ella, la veremos en giras, premios, propuestas para series incluso”, externó.





“Lo malo es que tendrá que lidiar con la depresión de él y esto puede hacer que ella se desespere y lo deje. Aunque a ella le gusta alejarse de los chismes, el chisme estará pegada a ella, gente cercana la traicionará revelando cosas muy personales”, añadió nuestra querida vidente.

También te puede interesar: “Me siento violentada": Ángela Aguilar sobre FOTOS filtradas con Gussy Lau.