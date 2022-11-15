Padres de Debanhi Escobar arremeten contra Platanito por chiste sobre la joven.

Hace unos meses, el caso de Debanhi Escobar conmocionó a todo México, pues su desaparición y fallecimiento causaron gran tristeza no solo para su familia sino también a sus amigos y personas externas a su círculo.

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Los padres de Debanhi Escobar van a proceder en contra del Platanito.

Ahora, la familia de la joven va a buscar proceder en contra de Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”. Y, es que el comediante fue captado en un video, realizando una serie de bromas respecto al feminicidio de la joven de 18 años, por lo que los padres de la joven rompieron el silencio.

Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicito y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones

Fue a través de un video que se dio a conocer el día de ayer, 13 de noviembre, donde los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldua expresaron su molestia respecto a la mala broma del comediante.

Estoy segura de que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida

Este es el lamentable chiste de Platanito.

En el video difundido en redes sociales se puede escuchar al comediante:

Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam… Güey, ¿De dónde era Debanhi? De Monterrey ¿Cómo murió? (Murió) ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches

Luego del chiste de Platanito, los padres hicieron un llamado para que no siguieran este tipo de contenido.

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