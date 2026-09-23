¡Su traición podría cambiarlo TODO! Estas serían las consecuencias que enfrentarían los Granjeros por la decisión de Kevyn

Luego de darse a conocer que Kenny es la segunda nominada de la semana, la producción de La Granja VIP volvió a sacudir a los Granjeros con un giro maquiavélico. Justo antes de concluir la gala estelar de este martes, Adal Ramones convocó a Kevyn Bicolor a una reunión de manera totalmente confidencial para ofrecerle una tentación que podría fracturar para siempre su relación con el grupo.

A solas en la habitación y lejos de las miradas de sus compañeros, Adal puso sobre la mesa un trato sumamente tentador para el Granjero: la oportunidad de comer platillos de primera calidad y disfrutar de lo que se le antoje, superando incluso los privilegios culinarios de los que gozan el Capataz Mono Osuna y su acompañante Azalia en la Suite. Para el Peón castigado y marginado, la propuesta resultó prácticamente irresistible.

Sin embargo, este beneficio tendría un costo muy alto para toda la granja, pues Adal Ramones le explicó de aceptar esta traición al grupo de Granjeros, la producción descontará 10 mil pesos directos del presupuesto semanal de alimentos del resto de los habitantes, todo esto sin que los demás tengan idea de en qué se está gastando ese dinero o por qué sigue disminuyendo su bolsa de compras.

¿Qué tendría que hacer Kevyn para ganarse el privilegio de la comida gourmet en La Granja VIP?

Adal Ramones le dio la oportunidad a Kevyn El Bicolor de pensar su respuesta, pues de aceptar, El Bicolor se convertirá en el informante oficial de Adal, teniendo la tarea de filtrar los secretos, estrategias y conversaciones privadas que escuche entre las distintas alianzas del encierro.