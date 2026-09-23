¡Pablo Montero lo niega TODO! Bebeshita asegura que es el que MEJOR BESA en La Granja VIP; así reaccionó el cantante

La gala de este martes 22 de septiembre dejó al descubierto una serie de confesiones por parte de las mujeres del reality. Bajo la conducción de Kristal Silva, las Granjeras de La Granja VIP se reunieron en una velada exclusiva para disfrutar de mimosas y responder a una serie de preguntas hot, sin sospechar que los hombres observaban cada una de sus declaraciones a través de la pantalla principal de la sala.

Entre risas y cuestionamientos sobre quién es el hombre más inmaduro o el mejor partido del rancho, la dinámica alcanzó un punto que no pasó desapercibido cuando Kristal lanzó la pregunta inevitable: ¿cuál de los Granjeros besa mejor? La respuesta de Daniela Alexis, "La Bebeshita", sorprendió al señalar directamente a Pablo Montero.

La Bebeshita asegura que Pablo Montero besa muy bien en La Granja VIP

Para respaldar sus palabras lanzó una frase contundente: "Las mujeres no tenemos memoria, pero recuerdo que da besitos con mordida". Al escuchar la revelación desde el sillón de la sala, el intérprete de música ranchera reaccionó con evidente cara de sorpresa y aparentemente comenzó a negar los hechos de inmediato moviendo las manos, visiblemente sorprendido ante la mirada de sus compañeros.

La confesión de La Bebeshita no surge de la nada, pues desde la llegada de Montero al programa el pasado domingo como el habitante número 20, La Bebeshita ha ido soltando pequeñas pistas sobre el vínculo previo que los une, confesándole incluso a Kunno que en su momento salieron. Al respecto, el propio Pablo Montero aclaró en una dinámica grupal que la había invitado a uno de sus conciertos junto con un grupo de amigas.

Al salir a la sala, Adal Ramones les reveló que los Granjeros había escuchado todo, así que le preguntó a Montejo que qué opinaba del comentario de La Bebeshita, por lo que el cantante le preguntó cara a cara que cuando fue eso, ella, con evidente vergüenza dijo que ya no lo recordaba.

Las otras confesiones de las Granjeras