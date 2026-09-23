3 signos que comenzarán una etapa positiva después de la Luna llena

La Luna llena del 26 de septiembre de 2026 traerá un momento de cierre y renovación para algunos signos del zodiaco. Este fenómeno puede coincidir con cambios que abren paso a nuevas experiencias.

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Para tres signos en particular, esta etapa estará relacionada con una sensación de mayor bienestar y oportunidades para avanzar. El movimiento astral puede impulsar una perspectiva diferente y favorecer decisiones importantes en los próximos días.

¿En qué signo se dará la Luna llena del 26 de septiembre?

La Luna llena del 26 de septiembre de 2026 se producirá en el signo de Aries, alrededor de los 3 grados del signo. En astrología, este fenómeno se relaciona con el eje Aries-Libra, ya que el Sol se encontrará en Libra durante la lunación.

Esta configuración puede interpretarse como un momento relacionado con la iniciativa, la identidad personal y la manera de vincularse con los demás. La energía de Aries suele asociarse con la acción y la independencia, mientras que Libra pone el foco en los vínculos, los acuerdos y el equilibrio. Por ello, esta Luna llena puede señalar procesos de cierre y nuevas decisiones.

¿Qué signos se verán más afectados por la Luna llena en Aries?

La Luna llena en Aries marcará el inicio de una etapa favorable para Leo, Sagitario y Géminis. Para estos signos, la lunación puede coincidir con mayor entusiasmo, claridad y nuevas oportunidades.

Leo

Leo podría experimentar una renovación de su confianza y una mirada diferente sobre sus objetivos personales. Esta etapa puede favorecer nuevas perspectivas y motivarlo a avanzar con mayor seguridad.

Sagitario

Este signo del zodiaco podría recuperar el entusiasmo en proyectos, actividades creativas o intereses que le generaban satisfacción. La energía de la Luna llena puede impulsarlo a reconectar con aquello que despierta curiosidad.

Géminis

Géminis tendrá la posibilidad de fortalecer vínculos con personas que le brindan apoyo y confianza. También puede encontrar nuevas oportunidades a través de sus amistades y conexiones.