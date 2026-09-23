Horóscopo de Nana Calistar hoy, 23 de septiembre para cada signo; regresa a los hábitos saludables que habías dejado en el pasado

Nana Calistar en sus predicciones del 23 de septiembre del 2026, anuncio que ciertos signos deben empezar a cuidar su salud, aplicando aquellos hábitos saludables que habían dejado en el pasadlo, una sencilla acción que tendrá importantes cambios en su bienestar y en su autoestima. Para que te mantengas al tanto, te detallaremos cuáles son las predicciones para los 12 horóscopos, usando la opinión de la famosa astróloga.

Predicciones para el 23 de septiembre para Aries, según Nana Calistar

Vas a distinguir malos momentos pero no deseches tus planes, usa la experiencia previa para ya no caer en falsas promesas del pasado. Planea y considera realizar un viaje cercano, en el amor es momento de que exijas reciprocidad, ya no sostengas relaciones donde solamente tú das. Es momento de que tomes decisiones con firmeza, pero no lo hagas tú mismo, cuida tu energía física, nivela tu estrés para que no te agites físicamente.

Predicciones para el 23 de septiembre para Tauro, según Nana Calistar

Deja de confiar en esas personas que ya te han fallado repetidamente, defiende tus decisiones con firmeza, no cedas ante manipulaciones ni chantajes. Rompe esa sensación de estancamiento, da pequeños pasos propios y evita a toda costa a las personas negativas, en especial aquellos que arruinan las buenas noticias de tu vida. En temas del amor y trabajo, demuestra lealtad con hechos, comunícate con claridad y enfócate para que puedas cumplir metas medibles. Cuida tu descanso y alimentación.

Predicciones para el 23 de septiembre para Géminis, según Nana Calistar

Vas a disfrutar de momentos sencillos con tu pareja, por lo que la comunicación será indispensable para superar las inseguridades, demostrando confianza con los hechos. Alguien del pasado va a llegar a tu vida, debes ser prudente para no abrir heridas del pasado. Trabaja con humildad, escucha las críticas constructivas, pero evitar buscar tener la razón en todo. Controla tu impaciencia en los planes que tienes pendientes, adáptate a los cambios en el trabajo y dale una pausa a tu mente para no tener agotamiento.

Predicciones para el 23 de septiembre para Cáncer, según Nana Calistar

Controla las reacciones ante comentarios de familiares, cuida las indirectas, reconoce tus errores y expresa tus expectativas con claridad, no pienses que todos van a adivinar tus necesidades. Acepta que ciertas situaciones del pasado ya no van a regresar, empieza a soltar para que ya no vayas a pausar los planes personales. En el romance busca cercanía sincera, huye de los vínculos por interés. En el trabajo, apoya tu intuición usando datos concretos, y desconéctate para descansar.

Predicciones para el 23 de septiembre para Leo, según Nana Calistar

Debes ser paciente, deja que los asuntos fluyan a su ritmo, pero date un espacio para disfrutar de experiencias que has pospuesto en repetidas ocasiones. Analiza la complicidad real con tu pareja, pero si eres soltero evalúa a las personas a quienes les das atención. Responde los imprevistos con calma y pide ayuda si es necesario. Usa tu liderazgo en el trabajo, organiza tus propuestas claras pero sin opacar a los demás. Cuida tu descanso y baja el ritmo para que no te comprometas con nuevas tareas.

Predicciones para el 23 de septiembre para Virgo, según Nana Calistar

Ya no asumas culpas por errores ajenos, comienza a aplicar límites firmes, recupera tu tiempo para que puedas perseguir tus proyectos, deja de priorizar a los demás. Ya no tomes bando en los chismes, en especial si no has verificado los datos, suelta los remordimientos del pasado para enfocarte al tomar decisiones concretas. Expresa tus necesidades de respeto y flexibilidad, en el trabajo frena el perfeccionismo para que puedas cumplir tus entregas y descansar en su totalidad.

Predicciones para el 23 de septiembre para Libra, según Nana Calistar

Antes de hacer cualquier comentario analiza lo que vayas a decir, en especial por bromas hirientes. Piensa en los obstáculos del pasado para que puedas avanzar y no te juzgues en exceso. Dale ayuda a una amistad en apuros, no asumas responsabilidades ajenas y deja cualquier oportunidad de negocio o laboral por escrito. Evita los conflictos sustentados por meras sospechas, en lo labora y personal debes mediar lo que haces para no cargarte de responsabilidades sin descuidar tu propio bienestar.

Predicciones para el 23 de septiembre para Escorpio, según Nana Calistar

Nivela tus impulsos para que no vayas a responder de forma grosera y generar conflictos, demuestra quién eres en realidad ante las personas nuevas que se acerquen a ti. Una buena noticia llegará para aliviar tus preocupaciones, mantén el orden en tus papeles, respalda tus documentos y evita los chismes en la familia. Expresa las emociones e intenciones con claridad, no caigas en exigencias innecesarias. En lo laboral aprovecha la capacidad de investigación que tienes, resuelve esos detalles que se pasaron por alto.

Predicciones para el 23 de septiembre para Sagitario, según Nana Calistar

Ya no postergues las metas que quieres cumplir por hacerle favores a los demás, priorízate y disfruta de las cosas cotidianas con calma. Se inicia una oportunidad laboral o se reinicia un proyecto del pasado, pero debes evaluar la oportunidad con cautela. Procesa con naturalidad la nostalgia que sientes por alguien querido. En el romance empieza a buscar las relaciones equitativas, en el que ambos muestren mismo interés, canaliza tu optimismo aplicando ideas prácticas y cuida tu salud con actividad.

Predicciones para el 23 de septiembre para Capricornio, según Nana Calistar

En relaciones desgastadas acepta la distancia pero no te culpes, reordena tus prioridades y empieza a declarar límites claros. Valora el esfuerzo que has aplicado constantemente, reconoce tu fortaleza y no caigas en el pasado. Posiblemente aparezca un amor del pasado, por lo que debes mantener la transparencia con tu pareja para evitar malentendidos. Aprovecha la disciplina laboral para que pidas ayuda cuando es necesario, cultiva tu constancia en el romance. Cuida tu salud aplicando un descanso reparador y respetando los horarios.

Predicciones para el 23 de septiembre para Acuario, según Nana Calistar

Ya no debes sobrepensar en las decisiones que has hecho del pasado, enfócate al momento de concretas tus pendientes y proyectos, ponles fecha y aplica la disciplina para cumplirlos. Ya no asumas suposiciones de tus relaciones, y comienza a recibir cariño a algún recuerdo o enseñanza de alguien que ya no está contigo. Comunica tu necesidad de espacio, hazlo con total honestidad pero no vayas a ser cruel para que prevengas malentendidos. En el trabajo presenta ideas claras para conseguir nuevas oportunidades laborales.

Predicciones para el 23 de septiembre para Piscis, según Nana Calistar

Ya no permitas que personas que te han faltado el respeto o que te han decepcionado entren a tu vida de nuevo. Posiblemente se presente un reencuentro familiar, pero debes establecer límites claros. En el romance disfrútalo, ya sea que coquetees con calma pero sin idealizar a las personas. En el trabajo debes pasar un reto, del que debes apoyarte en la intuición para superarlo. Los chismes y las noticias difíciles verifica los hechos. Dale prioridad a tu salud emocional, consigue un mejor descanso antes de hacer decisiones importantes.