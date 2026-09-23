4 cortes de cabello en capas para lucir un rostro más fresco

Los cortes de cabello en capas son una alternativa versátil para renovar la imagen sin hacer un cambio demasiado drástico. Su estructura permite aportar movimiento, volumen y diferentes formas según el largo y tipo de cabello.

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Además, las capas pueden ayudar a enmarcar el rostro y suavizar visualmente las facciones. Existen distintos estilos que se adaptan a cada personalidad y pueden darle un aire más fresco al look.

¿Cómo cuidar el cabello del daño diario?

Para proteger el cabello del daño diario, es importante mantenerlo hidratado y evitar el uso excesivo de herramientas de calor, como planchas, rizadores y secadores. Aplica siempre un protector térmico antes de peinarlo y desenrédalo con suavidad para disminuir la rotura. También es recomendable utilizar productos adecuados para sus necesidades.

Evita lavar el cabello con agua demasiado caliente y protege las fibras de la exposición prolongada al sol. Además, recortar las puntas periódicamente ayuda a mantener una apariencia cuidada. Una alimentación variada y una buena hidratación también contribuyen a conservar el cabello en mejores condiciones.

¿Cuáles son los cortes en capas que mejor destacan las facciones?

Los cortes de cabello en capas que mejor destacan las facciones son estilos que aportan movimiento, volumen y frescura a la melena. Además, permiten enmarcar el rostro de diferentes maneras según el largo y la distribución de las capas.

Corte mariposa

El corte mariposa combina capas cortas alrededor del rostro con otras más largas en la parte inferior. Su estructura aporta volumen en la zona superior y movimiento a la melena, además de enmarcar las facciones.

Bob en capas

El bob en capas incorpora capas sutiles que ayudan a romper con la rigidez de las líneas rectas. Este estilo aligera visualmente el contorno del rostro y aporta una apariencia moderna y elegante.

Corte shag

El corte shag se caracteriza por sus capas desfiladas y texturizadas, generalmente acompañadas por un flequillo ligero. Su acabado desenfadado aporta volumen y movimiento, mientras ayuda a suavizar las facciones.

Melena midi con capas y flequillo cortina

La melena midi con capas largas incorpora transiciones suaves que evitan que el cabello luzca plano o pesado. Al combinarla con un flequillo, el rostro queda enmarcado y se consigue un acabado delicado.