Pagan hasta 500 mil por moneda de 50 pesos de Coyolxauhqui

Desde hace un tiempo, el mundo de la numismática ha tomado mucha fuerza, y es que para los que no conozcan se trata de coleccionar algunas monedas y billetes con unas características en particular o algunos errores en su impresión que hacen que suban su valor en el mercado.

Tal es el caso de la moneda de 50 pesos de Coyolxauhqui, una pieza histórica del Banco de México, que se ha llegado a anunciar hasta en 500 mil pesos en algunas plataformas de ventas digitales y que es una de las más buscadas por los coleccionistas.

¿Por qué vale tanto esta moneda de 50 pesos?

Su diseño es muy peculiar por eso es una de las más cotizadas, pues muestra a la diosa lunar mexica, representada con gran detalle artístico. Sin embargo, algunos expertos en la materia han asegurado que algunos ponen un precio más elevado para los nuevos coleccionistas.

¿Cuál es el valor justo de la moneda de 50 pesos?

Se detalló que el precio justo es de 89 pesos cuando se encuentra en buenas condiciones, aunque su precio puede aumentar si se trata de la versión proof acuñada en 1983, la cual puede alcanzar hasta 5 mil pesos, esto porque cuenta con un acabado tipo espejo, es mucho más rara y buscada por los coleccionistas.

Es importante mencionar que el Banco de México lanzó esta moneda en la década de los ochenta, en ese momento la intención de la institución fue hacerle un homenaje a varios elementos de la cultura prehispánica de nuestro país.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

