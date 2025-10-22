Respira antes de conocer la moneda de 5 pesos que vale 650 mil por estas razones

Son muchas y muy variadas las monedas que se venden en internet a precios por demás elevados en relación a su valor actual, y esto deriva de características particulares o errores de impresión. Un ejemplo de este hecho es la moneda de 5 pesos por la cual su dueño exige hasta 650 mil por ella.

La numismática es el estudio de las monedas, medallas o billetes que guardan consigo una connotación histórica o, bien, tienen una presencia importante en el apartado contemporáneo. Sin embargo, algunas sobresalen por cuestiones específicas y una de ellas es, precisamente, esta moneda de 5 pesos.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 5 pesos?

Una de las principales razones por las cuales esta moneda de 5 pesos ha acaparado las miradas en internet es por contar con una figura clave, y a su vez polémica, de la Independencia Mexicana. La pecunia cuenta con el rostro de Agustín de Iturbide, quien se ha alzado como un elemento trascendental en la historia del país.

Y es que, además de tener esta característica, cuenta con un error importante de acuñación que es conocido como Double Die o impresión doble, mismo que hace referencia a una multiplicación en sus figuras, letras o apartados que hacen que la misma tenga una sombra o, bien, un aspecto tridimensional.

De igual forma, debes saber que esta moneda de 5 pesos cuenta con un peso de 7.07 gramos, así como un diámetro de 25.5 milímetros y un año de acuñación del 2009. En el anverso aparece el Escudo Nacional, mientras que en el reverso figura el rostro de Agustín de Iturbide mirando hacia el lado izquierdo.

¿En dónde se vende hasta en 650 mil pesos?

El dueño de esta moneda de 5 pesos la ofrece en la página Mercado Libre y asegura que su valor se debe a su error de impresión, así como al personaje que tiene en el anverso. Sin embargo, antes de realizar cualquier tipo de transacción se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles al respecto.