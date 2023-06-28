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FOTOS | Pame y Heliud revelan que su bebé no será niño, ¡será niña! Y dieron a conocer su nombre.

Pame y Heliud están esperando un bebé... Habían dado a conocer que se trataba de un niño, ¡pero hubo una confusión, será niña! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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