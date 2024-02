Tras agresión de su pareja, Paola Suárez da inesperada noticia.

Tal parece que las cosas se han calmado para Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, que hace unas semanas vivió las de Caín después de que su novio José de Jesús Castro le propinara tremenda golpiza y la mandara al hospital.

El conflicto entre ambos se dio, porque Paola Suárez cachó a su novio robándole dinero. Luego se filtró un video que corroboró dicha versión, ya que se ve a José de Jesús Castro en la calle frente a la camioneta de su novia, quien minutos más tarde saltó del balcón y cayó de rodillas dentro de la caja de su camioneta, para posteriormente corretearlo.

¿Cuál fue el nuevo logro de Paola Suárez? La influencer compartió con sus seguidores su nuevo logro y nada tiene que ver con su expareja, sino con que recientemente adquirió una nueva casa, así lo dio a conocer a través de su cuenta de YouTube.

La influencer y creadora de contenido presumió su nuevo domicilio en León, Guanajuato, esto después de que retomara sus actividades tras la golpiza que recibió por parte de su expareja José de Jesús Castro.

¿Qué dijo Paola Suárez?

“Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers… por ustedes tenemos lo que tenemos”, dijo.

Paola Suárez reveló que en esta casa vivirá con su mamá y su hermano, quienes ya tienen sus habitaciones, de igual forma, señaló que su nuevo hogar está valuado en millones de pesos y no lo pagó de contado sino a crédito. (Mira el video)

“Yo siempre he trabajado, me he rascado con mis propias uñas, si le pido algo a alguien pues se lo pago. Soy una persona que viene de muy abajo y espero ser un reflejo para muchas personas, no se rindan, échenle muchas ganas”, añadió.