David Bisbal revela que su papá ya no reconoce a su familia por el alzheimer

David Bisbal revela cómo ha enfrentado el Alzheimer que padece su padre, Don José Bisbal y que ha provocado que ya no reconozca a ninguno de los miembros de su familia. El español, se encuentra en México para promover su documental ‘Bisbal’, que abarca su evolución artística y personal, a 20 años de haber iniciado su carrera.

Poco a poco van pasando cosas que quizás un día, ya no se acuerda de ti, otro día ya no se acuerda de tu hermano, otro día ya no se acuerda de tu hermana. Se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, ya estamos acostumbrados, siempre que estamos con Pepe, le decimos ‘Pepe, qué guapo estás hoy’ Entonces, eso le hace sonreír, aunque él no sepa con quién está hablando

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Para nosotros es mejor que, tú enfrente de él te lastimes, para mí es más fácil hacerle sonreír ‘Pepe, qué guapo estás hoy, está afeitado hoy y muy guapo, te has recortado el cabello’ y se le sale una sonrisa, es muy bonito. Pero es muy curioso que se acuerda de cosas de 1960, de su época y no se acuerda de situaciones más cercanas

¿Cómo está viviendo su paternidad?

En otros temas, Bisbal compartió cómo vive la paternidad con sus tres hijos.

Estoy viviendo momentos maravillosos, una adolescente, los dos muy pequeños, una que está apunto de cumplir 3 años, ya en pocos días, viví con mi hija la mayor que ella descubría que era cantante y ahora me pasa con los pequeños, que están descubriendo que soy cantante y eso es mágico, empiezan a tararear tus canciones, por ejemplo

¿Qué vamos a ver en su documental?

Sobre lo que el público podrá ver en su documental, el hijo predilecto de Almería contó:

Vas a ver al David de niño, pintando un sueño, cantando, sus primeras veces cantando en Almería, mi tierra natal, en mi casa, en el colegio, en ciertos lugares, ahí es como que dibujé el sueño, pero también, es como un mensaje a la gente, que cualquier persona en su intento por conseguir sus sueños, también tiene que lidiar con ciertos hoyos en el camino que, hay que lidiar. También he vivido altos y he vivido bajos

Bisbal, también lanzó su álbum ‘Me siento vivo’, un recorrido por sus 20 años de trayectoria artística, grabado en los recintos más icónicos en los que él siempre deseó cantar.

