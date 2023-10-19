Hijo de Elías Mejía de Los Ángeles Azules reaparece tras caída que le pudo costar la vida

El pasado fin de semana, tras ofrecer un show en el Estadio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con su grupo Elidian, Elías Mejía, hijo del Doctor Elías Mejía Avante, líder de Los Ángeles Azules, cayó a una fosa de dos metros y medio, donde quedó inconsciente y pudo no haber despertado nunca.

Así lo confirma él mismo, al hablar del aparatoso accidente por el que fue hospitalizado de emergencia el pasado fin de semana, Ventaneando dio cuenta antes que nadie.

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Afortunadamente, ya pudo viajar a la Ciudad de México, para seguir atendiéndose de múltiples lesiones, entre estas, cuatro costillas y la clavícula izquierda rotas, pero cómo ocurrió todo, este es el relato que hizo en exclusiva este miércoles, antes de abordar el vuelo.

Fui al área de los baños, pero estaba muy oscuro, justo cuando yo quise abrir los baños, estaban como muy apretados, muy duros, no los puede abrir, le gire y al dar el giro, ahí fue cuando tropecé y fue cuando tuve la caída, pero de espaldas. Me noqueé y ya nada más, yo reaccioné hasta que mi papá, lo tenía encima de mi, cuando sentí el jalón de él, ya que me estaban acomodando la férula, pero la fortuna, es que alcanzaron a escucharme…

Las lesiones fueron graves, porque sí fueron graves, porque sí tuve un tema con el eje de la visión, que tuve un problema de visión doble, pero bueno, por fortuna ahorita en estos días, con apoyo del neurólogo, del oftalmólogo, los especialistas, ha evolucionado para bien

El accidente ha marcado su vida para siempre

Para Elías, este accidente sin duda, es un parteaguas en su vida.

Cada que llegaba con un especialista y leía el expediente, o sea todos así de ‘Elías, estás vivo de milagro” imagínate que cada que los médicos cada que te dicen que estás vivo de milagro, sí estuvo muy grave

¿Piensan buscar al responsable del accidente?

Sobre si se buscará al responsable del acomodo de los baños y de que la fosa estuviera mal cubierta, dijo:

Hay muchas versiones, o sea hay entre ‘yo no fui el responsable, aquel era el que tenía que ver ese tema’, pero lo que sí les puedo decir, es que no estaba de la mejor forma, estaba muy oscuro el lugar, me sucedió a mí, pero le pudo haber sucedido a cualquier persona

Elías, también respondió si los organizadores del evento se ofrecieron a cubrir sus gastos médicos.

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Yo tengo entendido que sí hubo como un acercamiento, no sé de qué tipo, de la Universidad y creo que del municipio también

Elías, viajó acompañado de su mamá Doña Leticia Méndez, pues su papá tuvo que volver antes debido a la agenda de trabajo de Los Ángeles Azules.

