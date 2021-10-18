FOTOS | Espectacular cambio de Cyntia González, mira el antes y el después

Luego de estar meses en una isla desierta, ¡Cyntia González regresó a la realidad con todo! Programa y nuevo look. ¿De qué estamos hablando? Sigue leyendo y checa todas las fotos de su radical cambio AQUÍ.

Cyntia González antes y después de sus cirugías estéticas

Nuestra querida Cyntia estuvo durante varios meses en una isla desierta, sin comer, asoleada, sin arreglo, sin bañarse, ¡sin nada! Y ahora que regresó a la vida real, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacerse unos arreglitos, de consentirse, estar más contenta, sana y segura, ¡y obvio de lucir más bella!

Los planes los tenía desde antes, pero afortunadamente al salir de Survivor, le ofrecieron algo inesperado, ¡formar parte de Venga la Alegría los fines de semama! Obviamente tenía que decir que sí, sin duda es una gran oportunidad, así que sus procedimientos empataron con sus próximos planes... ¿Qué se hizo y por qué luce tan diferente?

Lo primero que se hizo fue un arreglo en la nariz, compartió que tenía problemas para respirar, así que además de mejorar eso, aprovechó para estilizarla con una rinoplastia. Además, se realizó una operación en la boca, ya que tenía problemas dentales. Según explicó la cocinera y sobreviviente, cuando tenía 15 años se quitó el tratamiento de ortodoncia, por lo que ahora decidió arreglarlo. ¡Nunca es tarde para mejorar la salud!

Está muy feliz por los resultados, y aunque a muchos les parece muy diferente, ¡se ve espectacular! Es cuestión de que se acostumbren a la nueva Cyntia. ¿Les gusta cómo se ve? Apóyenla sábados y domingos en Venga la Alegría fin de semana.

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