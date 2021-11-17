Así fue el encuentro entre Pati Chapoy y el Escorpión Dorado en “Al Volante”.

Con la irreverencia que lo caracteriza y como Juan por su casa, el Escorpión Dorado llegó hasta el foro de Ventaneando a recoger a Pati Chapoy, luego de que ésta le prometiera que aceptaría participar en 'El Escorpión Al Volante'.

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Más vale llegar a tiempo que ser invitado, me voy a meter ahí. Ya tiene foro Ventaneando, yo pensé que ya lo habían corrido

Y una vez que logró colarse hasta donde muy pocos pueden, el Escorpión corrió al encuentro de nuestra Pati.

Ya tienen micrófonos nuevos, ahora resulta, quién diría que este lugar todavía tiene trabajo

Buenos días… ¿Cuándo alguien te quiere usurpar el lugar, quién se sienta? ¿Ya las corriste?

Fueron las palabras del famoso youtuber, mismas que fueron respondidas por nuestra querida titular: "¡Nombre! ¿qué te pasa? Que emperatriz ni que nada, sabes por qué me ponen una luz, por la edad, a mis 70 tengo que tener más cuidado y por eso me ponen la luz".

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Si usted quiere saber todo lo que Pati le contó al Escorpión Dorado, estén atentos a sus redes sociales y por supuesto a Ventaneando.

