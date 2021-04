Patricia Manterola hace un fuerte reclamo a “Luis Miguel, la serie”.

La estrella de la pantalla chica lamentó que su imagen haya sido usada, sin tacto, en la serie de Luis Miguel y dejaran ver a una mujer que no tiene qué ver con ella.

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” no sólo deja ver el momento en el que “El Sol de México” se rencuentra con su hija Michelle Salas después de cinco años, sino un tórrido romance que vivió al lado de una mujer que de inmediato fue relacionada con Patricia Manterola.

En la serie, Luis Miguel y la joven aparecen en escenas de cama, así como de fiesta e incluso compartiendo escenarios.

Tras las imágenes, Patricia Manterola no dudó en reaccionar a través de un duro comunicado que compartió en sus redes sociales: “Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”.

La cantante señaló que la producción erró al momento en que intentaron personificarla ya que no coincide el personaje con lo que es ella.

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiera completamente con la calidad de mujer que soy y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, dijo.

También señaló que por obvias razones (su vida familiar) lo que aparece en la serie le afecta y mucho: “Este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Es claro que para que una historia de ficción funcione se necesitan crear personajes antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”.

La exntegrante de “Garibaldi” aprovechó para aclarar que en ningún momento se encontró con Luismi en Viña del Mar, tampoco estuvo con él en el “Bar Bar” y mucho menos le pidió que no asistiera a la fiesta de cumpleaños de su hija Michelle, siendo este último punto el que más le desconcierta.

Manterola, quien pocas veces suele estar en el ojo del huracán, señaló que ha intentado ponerse en contacto con la producción de la serie, pero no ha tenido respuesta alguna, sin embargo, no dejará de insistir y alzar la voz por millones de mujeres, que, como ella, son víctimas de alguna situación.

