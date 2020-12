ENTÉRATE EN FOTOS: Michelle Salas se tatuó unas sensuales alitas muy cerquita de su booty y se las presumió a sus seguidores.

La hija de Luis Miguel provocó infartitos con su nuevo tatuaje.

Michelle Salas es una de las it girls del momento, desde sus redes sociales nos comparte su día a día, los cuales siempre están llenos de moda, lujo y alta cocina.

La influencer y modelo de 31 años compartió con su más de un millón de seguidores en Instagram sus nuevos tatuajes.

Y es que la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel ya tenía tatuajes previos, pero ninguno tan sexy como el que recientemente se hizo.

El primero de sus dos nuevos mini tatuajes es el que se hizo en el brazo con el número “13”. Junto a la fotografía de su nuevo diseño, Michelle escribió “My forever lucky number”. En la instantánea también presumió sus exclusivas medias de una lujosa cadena de ropa.

Pero Michelle subió la temperatura al mostrar el par de alas que tatuó muy cerquita de su booty, imagen en la que se pudo ver su estilizada y bronceada silueta.

Acompañando la imagen Michelle Salas escribió: “Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”, frase de la célebre artista mexicana Frida Kahlo.

El tatuaje se lo realizó en un estudio en Nueva York, ciudad estadounidense donde la joven vive, y la encargada de realizarle este diseño escribió: “It was great time with Michelle @michellesalasb 13 is your lucky number and your birthday and Angel wings will give you happiness” (Fue un gran momento con Michelle. El 13 es tu número de la suerte y el día de tu cumpleaños y las alas de este ángel te dará felicidad).

Luego de realizarse estos diseños, Michelle fue a cenar comida japonesa, pues siempre da muestras de su amor por la comida.

No cabe duda que Michelle Salas sabe cómo elevar la temperatura entre sus seguidores y no duda en regalar estas atractivas postales.