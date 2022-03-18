Music Battles México: ¿A qué hora y cuándo ver la Batalla Estelar?

Music Battles México tendrá una noche especial este sábado 19 de marzo con una Batalla Estelar que estará protagonizada por nuestra conductora Patricia Navidad y nuestra jueza Laura Zapata.

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Sí, como lo lees, no te puedes perder el reality show que busca a la nueva estrella del género regional mexicano, pues en esta ocasión se enfrentarán dos de las mejores voces que tiene México desde hace años.

Y es que, por ejemplo, Patricia Navidad inició su carrera tras ser coronada Señorita Sinaloa. Posteriormente, creció con papeles estelares y co-estelares en telenovelas. Después se abrió paso en la música y recientemente conquistó a México con su participación en la primera edición de MasterChef Celebrity.

En tanto, Laura Zapata no solo es la gran villana de las mejores telenovelas mexicanas, sino también es cantante; incluso representó a México en el Festival de la OTI. Su personalidad polémica y audaz la ha llevado a ser siempre protagonista de todo proyecto al que se une. En Music Battles México no es la excepción, pues ha conquistado a todos con sus críticas y comentarios atinados.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Musica Battles México?

No te pierdas Music Battles México este sábado a las 8:00 p.m. por la señal de Azteca UNO y nuestras plataformas digitales.

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