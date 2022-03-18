Music Battles México: ¿A qué hora y cuándo ver la Batalla Estelar?
Patricia Navidad y Laura Zapata se enfrentarán en nuestro programa Music Battles México este sábado 19 de marzo.
Music Battles México tendrá una noche especial este sábado 19 de marzo con una Batalla Estelar que estará protagonizada por nuestra conductora Patricia Navidad y nuestra jueza Laura Zapata.
Te puede interesar: Music Battles México: ¿Cómo votar por tu participante favorito?
Sí, como lo lees, no te puedes perder el reality show que busca a la nueva estrella del género regional mexicano, pues en esta ocasión se enfrentarán dos de las mejores voces que tiene México desde hace años.
Y es que, por ejemplo, Patricia Navidad inició su carrera tras ser coronada Señorita Sinaloa. Posteriormente, creció con papeles estelares y co-estelares en telenovelas. Después se abrió paso en la música y recientemente conquistó a México con su participación en la primera edición de MasterChef Celebrity.
En tanto, Laura Zapata no solo es la gran villana de las mejores telenovelas mexicanas, sino también es cantante; incluso representó a México en el Festival de la OTI. Su personalidad polémica y audaz la ha llevado a ser siempre protagonista de todo proyecto al que se une. En Music Battles México no es la excepción, pues ha conquistado a todos con sus críticas y comentarios atinados.
¿A qué hora, cuándo y dónde ver Musica Battles México?
No te pierdas Music Battles México este sábado a las 8:00 p.m. por la señal de Azteca UNO y nuestras plataformas digitales.
También te puede interesar: Ellos son los jueces de Music Battles México.