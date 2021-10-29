Paulina Dávila habla del estado de salud de Juan Pablo Medina.

Paulina Dávila habló sobre el estado de salud de Juan Pablo Medina en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

La colombiana de 32 años confesó que fue un año complicado pero lleno de amor para sus seres queridos.

“Gracias por el interés, él está muy bien, mucho mejor; lo importante es eso. Yo creo que es un momento donde debe estar con la gente que lo quiere, seguramente en el momento que esté listo les compartirá su historia y qué pasó. A mí no me corresponde, pero gracias por el interés”, expresó la artista a la prensa mexicana.

La actriz, quien participó en Luis Miguel, la serie, refrendó su apoyo al también conocido como Chespi durante su amputación de pierna.

“Lo que puedo decir en este momento es que las cosas están muy bien, eso me tiene muy tranquila y contenta. Ha sido un año muy intenso, entonces gracias por el apoyo, el interés y por todo”, subrayó.

“Cuando él lo haga, lo hará”, concluyó Paulina Dávila sobre la futura aparición de Juan Pablo Medina en los medios de comunicación.

Te puede interesar: Aleks Syntek reacciona a veto de la canción "Perra" de J Balvin.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina?

Fue a principios de agosto de 2021, cuando Juan Pablo Medina fue internado en un hospital privado de la Ciudad de México por un problema de trombosis.

A través de un comunicado de prensa, su equipo de trabajo pidió respeto para el artista y sus problemas relacionados con la trombosis.

Semanas después, múltiples medios de comunicación trascendieron que la pierna de Juan Pablo fue amputada.

Hasta el momento, el actor de Soy Tu Fan y de La Casa de Las Flores no ha dado entrevistas ni ha aparecido ante los medios de comunicación.

El artista reapareció en Instagram el 19 de agosto de este mismo año, cuando dio a conocer su nominación a los Premios Ariel en la categoría Mejor Actor por la película El Club de Los Idealistas.

También te puede interesar: Alec Baldwin se retira de la actuación tras accidente mortal en rodaje.