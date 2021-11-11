Paulina Rubio confiesa que su más grande debilidad es el amor.

EXCLUSIVA. Paulina Rubio nos contó cuál ha sido su mayor debilidad.

Paulina Rubio siempre ha lucido como una mujer empoderada, por que la mayoría de personas pensarían que no tiene debilidades; sin embargo no es así, pues al igual que cualquier ser humano tiene varias y la más grande es el amor.

"Obvio, mi debilidad ha sido el amor y creo que cualquier mujer puede decir que su debilidad ha sido el amor; he aprendido también", reconoció 'La Chica Dorada' en entrevista con nuestra querida Pati Chapoy.

La rubia cantante tiene dos hijos producto de dos grandes amores que ha tenido en su vida, por lo que se dice muy dichosa.

"Soy muy feliz con lo que tengo, con la salud, con el amor que existe en este momento, hay una conciencia colectiva, todos queremos reivindicarnos, quitarnos esas pesadas ataduras", confesó la exTimbiriche.

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Paulina Rubio se mantiene en forma con ayuno intermitente

Paulina Rubio confesó varios secretos de belleza, entre ellos que se mantiene en forma con ayuno intermitente (16 horas sin comer y dos comidas entre 12 y 8 de la noche) y toma diversos suplementos que la han ayudado a bajar de peso y llegar a los 50 kilogramos.

"Tomo agua con limón y bicarbonato, tomo jengibre, en todas mis comidas tomo enzimas, multifibras, clorofila, espirulina, me gusta tomar un jugo por las mañanas... pepino, apio, limón, menta y jengibre", confesó Pau.

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