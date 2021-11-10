Esto es todo lo que ha sucedido con la mansión de Joan Aguilera.

EXCLUSIVA. Todo lo que ha sucedido con la mansión de Joan Aguilera.

Juan Gabriel bautizó la segunda casa que compró en Acapulco en el año 2003, con el nombre de 'La consentida', porque le fascinaba y la convirtió en lugar de reunión de su familia y amigos.

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Ubicada en el fraccionamiento privado de 'Las Brisas' frente a la bahía de Santa Lucía, la escrituró desde entonces a nombre de su hijo Joan Gabriel Aguilera, quien hace unos días estuvo en boca de todos al protagonizar un encontronazo con su hermano, la novia de éste y su madre, Laura Salas.

Pero la novedad es que la casa no solo no forma parte de la herencia que el cantautor le dejó a su hijo mayor Iván Aguilera, sino que podría convertirse en la primera que habiendo sido de su propiedad, abrirá sus puertas al que pueda pagar su alquiler para un evento especial.

La idea, por cierto, no fue de Joan Gabriel sino de Malaica Valiente, madre de su novia Sofía, quien además le propuso remodelarla, tal como lo contó en exclusiva a este programa.

Esa casa era importante y se la dio a su hijo en el 2003...escuché varias versiones, él me había dicho que porque era su consentida, era su casa que él quería

Joan está en Florida, yo le dije: ‘yo me voy a encargar, yo te voy ayudar’, yo las decisiones no las tomó, porque yo le mando videos todo el día.... En abril me tuve que volver a trabajar y hubo un temblor tremendo en Acapulco, no pasó gran cosa porque afortunadamente esa casa está bien construida, pero como quiera hay grietas. Con arquitectos e ingenieros, tengo gente en la casa todo el día trabajando, para que la casa quede hermosa

La primera casa de Juan Gabriel que podría abrir sus puertas

Sobre la posibilidad de rentar la casa del famoso cantante para diferentes eventos, Malaica Valiente responde.

Sí he pensado, quiero que vengan cierta clase de personas para disfrutarla; obviamente lo que él quiere, porque esto es lo que Joan quiere no lo que yo quiero

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